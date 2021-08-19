Кредиты от Российско-Кыргызского фонда развития можно получить в рублях

Кыргызстанский бизнес теперь сможет получать льготные кредиты от Российско-Кыргызского фонда развития в рублях. Об этом сообщил глава РКФР Артем Новиков.

Сегодня в рамках кыргызско-российского бизнес-форума РКФР и Евразийский банк развития подписали дополнительное соглашение по рублевому финансированию и оборотному капиталу. Договоренности позволяют брать займы на более выгодных условиях, а также увеличивают сроки предоставления оборотных средств с двух до трех лет. В соглашении идет речь о кредитной линии в эквивалент $50 миллионов сроком на пять лет.

«Подписанные нами в рамках форума соглашения позволят РКФР использовать имеющиеся у нас ресурсы на финансирование проектов в Кыргызстане на еще более льготных условиях и в национальной валюте. Это особенно актуально при приобретении оборудования, технологий, материалов с рынков, например, России, для производства. Фонд получил рублевые ресурсы и готов предоставлять их для отечественного бизнеса», — рассказал Артем Новиков.

Кроме того, он сказал журналистам, что перспективным направлением сотрудничества России и Кыргызстана может стать экспорт рыбы. Уже сейчас РФ закупает всю имеющуюся рыбу в КР. В рамках форума подписан еще один экспортный контракт.

«Только РКФР рассматривает на сегодня пять проектов по увеличению объемов производства рыбы на экспорт. Но если увеличить масштабы с участием российского бизнеса и привлекать дополнительных партнеров и инвестиции, то эта работа может пойти гораздо быстрее. Кыргызстан может через два-три года экспортировать десятки тысяч тонн рыбы», — заключил глава РКФР.