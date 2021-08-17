Снова «сюрприз». Налоговая служба хочет доступа к банковской тайне без суда

Налоговая служба хочет получать почти всю информацию о клиентах банка. Это прописано в изменениях, которые служба предлагает внести в Налоговый кодекс. Об этом сообщает Союз банков Кыргызстана.

В частности, статью 126 предлагается дополнить таким образом, что банки будут обязаны предоставлять информацию об открытии или закрытии счетов, вкладов (депозитов), изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) налогоплательщиков в течение трех рабочих дней со дня соответствующего события. Кроме того, комбанкам придется предоставлять по мотивированному запросу органов Налоговой службы имеющуюся у них информацию об операциях, проводимых по счетам клиентов, о текущем состоянии их счета и иные сведения.

В том числе речь идет о справках о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке, остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах).

Кроме того, банк обяжут предоставлять выписки по операциям по счетам, вкладам (депозитам), копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, а также копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета, договоров на обслуживание клиентов, документов и информацию, предоставленные клиентом (его представителями) при открытии счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати и информацию о бенефициарных владельцах счета (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициаров), выгодоприобретателях, представителях клиента.

Фискалы хотят, чтобы банки могли открывать счет организациям и индивидуальным предпринимателям только при предъявлении справки органа Налоговой службы о факте налоговой регистрации налогоплательщика.

Кроме того, они должны будут исполнять в первоочередном порядке поручения налогоплательщика о переводе денежных средств в бюджет в счет исполнения им налоговых обязательств, а также направлять в бюджет суммы налога в день совершения операции по снятию денежных средств со счета налогоплательщика.

Более того, комбанки хотят обязать предоставлять в течение 30 календарных дней, следующих за днем получения соответствующего запроса, информацию о списании непогашенного долга с заемщика банка и прекращении права требования долга банком. Они должны будут исполнять в бесспорном и первоочередном порядке налоговые платежные требования, выставляемые органами Налоговой службы для погашения налоговой задолженности, признанной налогоплательщиком. Комбанкам придется предоставлять в режиме реального времени информацию о расчетах посредством POS-терминалов.

В предлагаемых изменениях для взаимодействия с органами Налоговой службы банки и платежные организации/операторы платежной системы обязаны передавать в режиме реального времени информацию о совершенных платежах.

Порядок и требования к передаваемой информации будут устанавливаться кабмином по согласованию с Национальным банком.

Основаниями для мотивированных запросов у банков информации могут быть необходимость получения дополнительных сведений при осуществлении налогового контроля, а также осуществление процедур взыскания налогов, приостановления (отмены приостановления) операций по счетам, приостановления (отмены приостановления) переводов электронных денежных средств.

В аналогичном порядке информация может быть запрошена при получении запроса уполномоченного органа иностранного государства на основании такого запроса, а также если клиенты банка являлись участниками сделки (операции) и (или) совокупности сделок (операций) с лицом, в отношении которого проводится налоговая проверка или иные мероприятия налогового контроля.

Нацбанк также хотят обязать представлять органам Налоговой службы документы и сведения, в том числе составляющие банковскую тайну, а также содержащие персональные данные физических лиц, полученные в рамках осуществления Национальным банком своих функций. Перечень документов и сведений, а также порядок представления органам Налоговой службы документов и сведений будет определяться по соглашению между НБ КР и уполномоченным налоговым органом.