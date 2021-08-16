О безопасности работы как о главном принципе «Кумтора» рассказал Тенгиз Болтурук

ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) работает безопасно, стабильно и в плановом режиме. Чтобы добиться таких результатов, команде временного внешнего управляющего КГК пришлось преодолеть серьезное сопротивление со стороны канадской компании «Центерра Голд» («Центерра»).

15 мая 2021 года, до введения в КГК временного внешнего управления, «Центерра» удаленно отключила доступ всех сотрудников компании к глобальным информационным системам и сервисам. Это была попытка парализовать деятельность производства. В результате заблокированными оказались в том числе и критически важные системы мониторинга устойчивости бортов карьера и отвалов пустой породы на руднике.

«Без предупреждений, без каких-либо предпосылок были отключены пользовательские компьютеры, доступы к серверам, с помощью которых мы собираем всю информацию с наших радаров и других измерительных приборов. Данные поступают в серверную, а от нее с помощью программного обеспечения — на наши компьютеры, этот доступ был полностью ограничен», — цитирует старшего инженер-геомеханика Саламата Тогузбаева пресс-служба компании.

По ее данным, одновременное блокирование всех систем и средств связи создало реальную угрозу безопасности и жизни сотрудников, а блокировка баз данных, где хранились информация о горных и геологоразведочных работах, а также все необходимые исторические сведения, повлияла на деятельность всех подразделений компании.

«Не нужно забывать, что рудник «Кумтор» находится на высоте свыше 4 тысяч метров над уровнем моря, в сейсмоопасной зоне, где любое, даже слабое, землетрясение может стать триггером движения ледников. Таким образом, действия «Центерры» поставили под угрозу жизни сотрудников предприятия и деятельность рудника. Только поэтому власти страны были вынуждены в срочном порядке ввести временное управление в КГК для налаживания безопасной деятельности предприятия», — поясняют в компании.

Как отмечает пресс-служба, благодаря слаженной работе трудового коллектива под компетентным и эффективным руководством временного внешнего управляющего Тенгиза Болтурука все информационные системы и связь были оперативно восстановлены либо заменены более производительными аналогами. Теперь кумторовцы на рабочих местах в безопасности.

«В настоящее время ведется планомерная работа по устранению замечаний и недостатков, указанных в отчете государственной комиссии. В компании строят планы на будущее. Новая стратегия разработки месторождения, к реализации которой уже приступила команда Тенгиза Болтурука, включает в себя прогрессивный способ разработки. Подземная добыча золота безопаснее для экологии и позволит сохранить ледники нашей страны. Наконец с мертвой точки сдвинулся вопрос, решение которого от «Центерры Голд» много лет требовали и государство, и гражданский сектор», — информирует пресс-служба «Кумтора».

«Если бы с самого начала и «Камеко», и «Центерра» уважали наши законы и не нарушали их, мы бы продолжали сотрудничество. Нынешняя ситуация — результат хищнического отношения к нашей природе, коррупции и игнорирования законов Кыргызской Республики. Сегодня «Кумтор» работает. Так и будет продолжаться. Сейчас мы сильны и мобилизованы как никогда», — цитирует временного внешнего управляющего компании Тенгиза Болтурука пресс-служба КГК.