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Экономика

Город будущего Асман. Создана управляющая компания для продвижения инициативы

Создается управляющая компания по реализации инициативы по строительству города будущего Асман. Об этом в интервью Tengrinews сообщил заместитель министра инвестиций Нурадил Баясов.

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По его словам, активная фаза работы по проекту проводится последние два месяца. Он будет реализовываться от семи до десяти лет. Уже определена локация на берегу озера Иссык-Куль. Продвигает его государство. Ведется работа по обеспечению его инфраструктурой и энергией.

При этом Нурадил Баясов признался, что оценочная стоимость проекта — $20 миллиардов. А точная стоимость будет известна позже, поскольку сейчас только готовится проектно-сметная документация.

«Этот вопрос будет возложен на управляющую компанию, которая проведет детальную оценку проектирования и на базе нее подготовит технико-экономическое обоснование по реализации Асмана. Уже проводятся изыскательная работа, работа по части подведения и обеспечения необходимой инфраструктуры. Я думаю, к следующему году уже будут первые соглашения и, скорее всего, уже возможны завершающие этапы проектирования», — рассказал чиновник.

При этом он сообщил, что проектом уже заинтересовались несколько инвесторов. Но предметных переговоров не было.

«Сегодня каждому инвестору готовы выдать определенную территорию для того, чтобы они могли там застроить город, который не будет противоречить общей концепции и проекту самого города. Базовую информацию мы разослали многим странам-партнерам, в том числе и казахстанским инвесторам, инвесторам из государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Турции и так далее. Казахстанские инвесторы высказали заинтересованность и намерение изучить возможности инвестирования в данный проект», — заметил Нурадил Баясов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203951/
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