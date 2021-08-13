Штатно, без сбоев. «Кумтор» работает на полной производственной скорости

С 17 мая 2021 года рудник «Кумтор» работает в плановом режиме, снабжение ведется оперативно и в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) также прокомментировали ранее опубликованную в отдельных СМИ информацию о том, что после введения временного внешнего управления часть иностранных поставщиков отказалась выполнять свои обязательства по поставкам на предприятие необходимого оборудования и запасных частей.

«Действительно в июне этого года в КГК начали приходить письма от крупных зарубежных поставщиков товаров и услуг. Они уведомляли о приостановке сотрудничества в одностороннем порядке. Именно в этом заключался циничный план топ-менеджеров «Центерры» — любыми способами блокировать работу месторождения, тем самым вынудив правительство Кыргызской Республики пойти на уступки и принять решения, которые выгодны канадской корпорации. Но благодаря компетенции, профессионализму и опыту временного внешнего управляющего КГК Тенгиза Болтурука и усилиям местных специалистов проблемы удалось решить оперативно и результативно, обеспечив бесперебойную работу и функционирование всех подразделений рудника «Кумтор». План «Центерры» провалился», — заявляет пресс-служба «Кумтора».

«Работа идет. Мы этот натиск выдержали. Нам удается успешно решать эти проблемы. Мы работаем с альтернативными поставщиками, находим другие пути. Мы не боимся никаких вызовов и наш рудник уже не остановить», — цитирует Тенгиза Болтурука пресс-служба компании.

По ее данным, можно на примере работы «Кумтора» увидеть, что такое глобализация и как она работает.

«В одном месте собраны технологии, инструменты, приборы и материалы, которые производят и доставлют сюда из самых разных уголков мира. Сотни тонн различных грузов ежедневно поднимают на рудник. В настоящее время отдел снабжения компании плотно работает с поставщиками для налаживания диверсифицированной глобальной сети поставок. Созданы запасы всех необходимых для жизнедеятельности рудника материалов, запчастей и топлива. Компания полностью рассчитывается с поставщиками товаров, работ и услуг», — говорится в сообщении.

Тенгиз Болтурук обратился к руководству «Центерры» Скотту Перри и Дэну Дежардену.

«Нужно остановиться. В этой войне вы не выиграете. В мире много различных товаров и запчастей. Caterpillar, Hitachi, Komatsu и других производителей. Эта мышиная возня никому не нужна. Вы должны быть честными перед собой и перед народом Кыргызстана! Кумтор работает и будет работать! Потому что за нами четыре тысячи сотрудников, их семьи, вся страна, и пытаться поставить нас на колени — бесполезно», — цитирует внешнего управляющего пресс-служба КГК.

В данное время в компании инициированы процедуры, которые обеспечивают прозрачность закупок товаров и услуг. Объявления о проводимых тендерах публикуются на веб-сайте компании.

«Сотрудники рудника отмечают, что за время введения в КГК временного внешнего управления произошли заметные изменения в лучшую сторону. Людям стало гораздо комфортнее жить на руднике. Заработная плата работникам выплачивается своевременно. Эксперты отмечают, что временный внешний управляющий Тенгиз Болтурук показал себя прекрасным профильным специалистом международного уровня, отличным руководителем, который знает и умеет управлять самой крупной и успешной компанией в Кыргызстане. Все подразделения работают как часы», — отмечает пресс-служба в своем релизе.