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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Centerra Gold оценила потерю контроля над рудником «Кумтор» в $926,4 миллиона

Канадская компания Centerra Gold опубликовала отчет по итогам работы во втором квартале 2021 года. В нем рудник «Кумтор» отражен как прекращенная деятельность, сообщается на сайте компании.

В Centerra Gold Inc. отмечают, что компания признает убытки от захвата рудника «Кумтор» и продолжающихся действий чиновников Кыргызстана. Поэтому они включили рудник в состав прекращенной деятельности. Отчет по итогам первого полугодия включает только результаты работы рудников Mount Milligan и Öksüt, а также молибденового бизнеса компании.

Кроме того, канадская компания обновила свой консолидированный прогноз на 2021 год и трехлетний прогноз, исключив из них «Кумтор».

«Пока компания остается полноправным владельцем «Кумтор голд компани». Это 100 процентов наша дочерняя компания, но мы не можем эффективно контролировать ее деятельность или влиять на доходность месторождения Кумтор. Таким образом, во втором квартале мы прекратили признание активов и обязательств КГК в отчете о финансовом положении и отразили убыток от смены контроля в размере $926,4 миллиона», — пояснил президент Centerra Gold Inc. Скотт Перри.

Он подчеркнул, что ситуация с «Кумтором» не влияет на другую деятельность компании. Но при этом отметил, что Centerra Gold по-прежнему готова к сотрудничеству с правительством Кыргызстана и конструктивному диалогу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203785/
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