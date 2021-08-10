ЧС в экономике. Вопреки здравому смыслу, законам и Конституции

Пока инициаторы закона о режиме чрезвычайной ситуации в экономике продолжают переписывать документ, эксперты пытаются понять, что он несет бизнесу. Выводы неутешительны. Вместо заявленной стабилизации ситуации он может привести к ее ухудшению.

Эксперты института бизнес-омбудсмена проанализировали закон и поделились с 24.kg результатами.

Режим ЧС отпугнет инвесторов

Закон наделяет кабинет министров практически неограниченной властью на период действия режима чрезвычайной ситуации. Тут и установление новых ставок налогов и льготы по ним. Эксперты отметили, что полномочия кабмина в законе расширены. При этом они не регулируются соответствующими кодексами и законами.

Это повлияет на предсказуемость и последовательность государственной политики и негативно отразится на инвестиционной привлекательности государства.

Список полномочий достаточно большой. При этом неясно, являются ли они исчерпывающими. Ведь в справке-обосновании к законопроекту указано, что «меры не являются исчерпывающими и могут быть изменены либо дополнены кабинетом министров, исходя из экономической ситуации». В законопроекте и сравнительной таблице к нему это положение отсутствует.

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Одним из условий введения режима чрезвычайной ситуации в экономике является ухудшение инвестиционного климата и рост оттока прямых иностранных инвестиций на 20 процентов в течение полугода.

Инициаторы отметили: режим ЧС может вводиться и для улучшения инвестиционного климата. Но этого не достигнуть. Законопроект содержит положения, которые могут значительно ухудшить инвестиционный климат. Институт бизнес-омбудсмена

Например, законопроект предлагает передачу кабинету министров неограниченных полномочий в различных сферах. В этом случае создается непредсказуемость законодательства, что может значительно ухудшить инвестиционный климат страны.

Еще новый закон может испортить и без того не самые радушные отношения со странами Евразийского экономического союза. Ведь он предполагает, что кабмин может устанавливать иные правила таможенного регулирования. Но в ЕАЭС единое таможенное регулирование. Поэтому предлагаемые изменения могут быть расценены странами ЕАЭС как нарушение Кыргызстаном международных обязательств.

Как платить налоги

Больше всего бизнес беспокоит то, что при режиме ЧС в экономике кабмин сможет на определенный срок менять ставки налогов без ограничений, менять процедуры по налоговому администрированию, налоговые режимы и вводить дополнительные обязательства. При этом непонятно, какие еще обязательства могут установить для бизнеса.

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Предприниматели с такими положениями не согласны. К тому же такие нормы нарушают Конституцию.

Статья 50 Основного закона страны гласит, что порядок уплаты налогов и сборов должен быть предусмотрен только законом, а не иными нормативными правовыми актами.

Налоговый кодекс также предусматривает, что «налогоплательщики и элементы налогообложения — объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты — должны определяться Налоговым кодексом.

Закон предлагает часть функции Жогорку Кенеша в сфере налогообложения передать кабмину, что противоречит Конституции.

Она предусматривает принцип разделения, согласованного функционирования и взаимодействия государственной власти. К тому же повышение налогов негативно отразится не только на субъектах бизнеса, но и потребителях. Рост налогов увеличивает себестоимость продукции. Следовательно, будет подорожание товаров и услуг, что может создать социальную напряженность.

Читайте по теме Удавка для бизнеса. Почему обещания защитить предпринимателя остаются на бумаге «Снятие ТМЦ — значительные риски для предпринимателей. Это создает возможности для дополнительного давления на бизнес со стороны налоговых органов и возможное увеличение коррупции», — отметили в институте бизнес-омбудсмена.

К тому же в сфере налогообложения устанавливается новый вид штрафа — 1 миллион сомов. Эксперты считают сумму необоснованно высокой.

Распродать все без контроля

Законопроект предлагает предоставить кабмину полномочия по принятию решения о проведении реструктуризации бюджетных кредитов, в том числе путем конвертации задолженности по бюджетным кредитам в уставный капитал заемщиков, а также реализовывать данное имущество по своему усмотрению.

Эксперты уверены: такая норма создает риск незаконного приобретения долей/акций в уставном капитале субъектов предпринимательства.

Она противоречит базовым принципам корпоративного управления. Ведь не определены стратегические субъекты, упомянутые в законопроекте. Не учтен факт, что по Конституции собственность неприкосновенна и никого не могут произвольно лишить имущества.

Есть еще одна норма, которая нарушает Конституцию. Если у частной компании будет какая-либо задолженность перед бюджетом, то по закону о ЧС государство сможет получить долю в этой компании и стать ее новым акционером/участником.

Законопроект предлагает предоставить кабинету министров полномочия по проведению закупок, связанных с введением режима ЧС в экономике страны. При этом не будут действовать нормы закона о госзакупках, а предлагается использовать специальную электронную площадку.

Учитывая недостаточную прозрачность сферы государственных закупок и коррупционные риски, предлагаемое положение может только ухудшить ситуацию. Институт бизнес-омбудсмена

Изменения в сфере лицензирования недропользования и предоставления госимущества в аренду тоже делают непредсказуемыми работу в данной сфере. Это может негативно отразиться на бизнесе.

В итоге получается, что вместо пользы закон о режиме ЧС в экономике может только ухудшить и без того непростую ситуацию.