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Экономика

Налоговая получила первую партию оборудования из России

Налоговая служба Кыргызстана получила первую партию оборудования в рамках безвозмездной технической помощи от Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В соответствии с соглашением ГНС переданы серверы баз данных, хранения и обработки фискальных данных, аналитической системы и сервер-приложений. Запланирована также поставка в ближайшее время оборудования, необходимого для обеспечения вычислительной инфраструктуры, а также образцы контрольно-кассовых машин для проведения пилотного проекта системы администрирования ККМ.

Напомним, что время первого визита Садыра Жапарова в Россию достигнута договоренность, что РФ на безвозмездной основе выделит 623 миллиона рублей на создание системы маркировки товаров средствами идентификации в КР.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203316/
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