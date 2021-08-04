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Экономика

С заботой об экологии. В Кыргызстане будут расширять парк электромобилей

Состоялось заседание комиссии по отбору проектов для бюджетного кредитования. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Под председательством замминистра Жарасула Абдураимова обсуждался проект по внедрению и развитию системы электромобилей в Кыргызстане. Инициатором проекта выступила торгово-промышленная компания «Аман». Предлагается создать четыре бизнес-модели: электромобильный таксопарк, автосалон по продаже электромобилей, станции для зарядки электромобилей, мобильное приложение для пользователей электрокаров.

«Целью рассматриваемого проекта являются уменьшение количества выбросов в атмосферу от автотранспорта, выделяющих углекислый газ в атмосферу, а также значительная экономия средств на содержание и обслуживание автомобилей в целом. Комиссией был поддержан проект, так как на сегодня основной целью государственной политики являются экологическая безопасность и обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в нашей стране», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203063/
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