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Экономика

Инициатива о чрезвычайной ситуации в экономике: комментарий бизнес-омбудсмена

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит выступит с официальным заявлением в связи с инициативой чиновников узаконить чрезвычайную ситуацию в экономике.

Он подчеркнул, что узнал о документе из новостей в СМИ. Ограниченность времени не позволила провести тщательный и всесторонний анализ законопроекта, оценку его потенциального воздействия на деловую среду и инвестиционный климат.

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«Тем не менее я считаю важным на данном этапе четко изложить свои первоначальные взгляды как уполномоченного лица по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Ранее я уже говорил о потенциальных рисках, связанных с ускоренным принятием законопроектов в любой стране при отсутствии обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и анализа регулятивного воздействия. Мои взгляды в этом отношении не изменились», — отметил Робин Орд-Смит.

Первоначальная оценка законопроекта институтом бизнес-омбудсмена выявила отдельные моменты, которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом.

Вызывает вопросы прозрачность и обоснованность предлагаемых мер по возможности изменения кабинетом министров ставок налогов, процедур по налоговому администрированию, а также введению дополнительных обязательств для налогоплательщиков.

Кроме того, законопроектом предлагается новая категория штрафов, превышающая существующие на сегодняшний день категории, и значительно усиливающаяся ответственность за некоторые нарушения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Предусмотрено усиление дискреционных полномочий кабмина по вопросам таможенного регулирования, регулирования торговли, недропользования, лицензирования, банкротства, управления государственным имуществом и осуществления государственных закупок. Возможно исключение требования об анализе регулятивного воздействия нормативных правовых актов в период действия режима чрезвычайной ситуации в экономике.

«Я и мои коллеги изучим законопроект более внимательно и направим свои рекомендации государственным органам в соответствии с моими полномочиями. Хочу отметить, что укрепление доверия с бизнесом и достижение столь необходимого в данное время экономического восстановления требует устойчивого диалога и партнерства государства с бизнес-сообществом, включая общественное обсуждение законодательных инициатив, напрямую влияющих на деловую среду и инвестиционный климат», — заключил Робин Орд-Смит.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202472/
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