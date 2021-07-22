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Экономика

Открытие клиник и заводов. В Бишкеке обсуждают кыргызско-иранское сотрудничество

В Бишкеке начал работу кыргызско-иранский бизнес-форум. В нем приняли участие более 140 компаний и представителей экономических ведомств обеих республик.

24.kg
Фото 24.kg. Кыргызско-иранский экономический форум в Бишкеке

Иранская делегация намерена обсудить вопросы кыргызско-иранского сотрудничества, возможные инвестиционные проекты, определить товарные позиции для взаимной торговли, создание совместных предприятий, в частности открытие клиники пластической хирургии и ЭКО, завода по производству удобрений, компании по производству лекарственных препаратов и прочее.

Отметим, что встреча проходит в преддверии подписания постоянно действующего соглашени о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. На сегодняшний день определяется список товаров, для которых будут действовать тарифные льготы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201750/
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