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Экономика

За год мясо в Кыргызстане подорожало более чем на треть

Розничные цены на мясо в среднем за год повысились почти на 36 процентов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

На сегодня цены на говядину в среднем по республике составили 464,76 сома за килограмм и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 108 сомов, или на 30,3 процента. Баранина сейчас стоит 488,47 сома, что 41,12 процента дороже, чем в 2020-м.

При этом максимальные розничные цены на говядину сложились в Джалал-Абаде (496,23 сома), Нарыне (484,64 сома), Оше (482,03 сома), а минимальные цены — в селе Покровка (425,93 сома), в городах Баткене (433,27 сома) и Исфане (434,97 сома).

Розничные цены на баранину превысили среднереспубликанский показатель в городах Кара-Суу (527,98 сома), Джалал-Абаде (525,98 сома) и Оше (509,44 сома за килограмм), а минимальные цены на нее наблюдались в селе Покровка (422,98 сома), а также в Кара-Балте (447,65 сома) и Караколе (448,49 сома).

«Наибольший рост цен на говядину по сравнению с аналогичной датой прошлого года зафиксирован в Джалал-Абаде, Ноокате и Узгене. На баранину — в Кара-Суу, Джалал-Абаде и Токмаке», — заключили в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201303/
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