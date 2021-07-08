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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Centerra Gold предъявила дополнительные исковые требования к Кыргызстану

Компания Centerra Gold Inc. объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к правительству Кыргызской Республики в рамках инициированного арбитража, а также об исках к государственной компании ОАО «Кыргызалтын» в ответ на незаконное отчуждение месторождения Кумтор.

Как отмечается в заявлении компании, среди прочего, уведомление об арбитраже с внесенными в него поправками призвано возложить на правительство Кыргызстана и ОАО «Кыргызалтын» ответственность за убытки и ущерб, возникшие в результате кампании по захвату рудника в нарушение давних инвестиционных соглашений и без компенсации Centerra.

В измененном уведомлении добавлены претензии к «Кыргызалтыну» — крупнейшему акционеру Centerra. В нем утверждается, что ОАО вступило в сговор с правительством Кыргызстана с целью получить контроль над рудником под видом временного внешнего управления и продолжает действовать по указанию правительства в отношении работы «Кумтора» и его доли в Centerra.

«Вместо того чтобы соблюдать свои обязательства по прозрачному арбитражу любых споров, правительство и лица, действующие совместно с ним, приступили к экспроприации рудника «Кумтор», подвергая риску инвестиции Centerra и экономическое положение тысяч кыргызских рабочих. Centerra предпочла бы разрешить этот спор в рамках конструктивного диалога с властями Кыргызстана, но их неоднократный отказ от участия не оставляет нам другого выбора, кроме как искать эффективные средства правовой защиты через арбитраж и другие правовые средства», — отметил Скотт Перри, президент и главный исполнительный директор Centerra Gold.

Как уже было объявлено 16 мая 2021 года, Centerra инициировала арбитраж против правительства Кыргызстана в ответ на действия, предпринятые против стопроцентной дочерней компании Kumtor Gold Company (КГК), включая необоснованные штрафы и налоговые претензии, а также принятие закона об обеспечении передачи ее деятельности под внешнее управление.

В измененном уведомлении утверждаются дополнительные требования, вытекающие из захвата рудника, и содержится попытка запретить ответчикам предпринимать любые дальнейшие действия по национализации рудника или передаче активов КГК.

В соответствии с применимыми инвестиционными соглашениями исковые требования Centerra Gold будут рассматриваться одним арбитром в рамках арбитражного разбирательства, которое будет проводиться в Стокгольме (Швеция) в соответствии с правилами Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Centerra также обратилась в Постоянную палату третейского суда в Гааге с просьбой назначить компетентный орган для незамедлительного выбора арбитра.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200247/
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