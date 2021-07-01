09:05
USD 84.70
EUR 100.69
RUB 1.16
Экономика

С сегодняшнего дня стало обязательным применение ККМ по новым стандартам

С 1 июля 2021 года на территории Кыргызстана стало обязательным применение контрольно-кассовых машин (ККМ) по новым стандартам. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

С сегодняшнего дня попадает под запрет применение зарегистрированных в налоговых органах старых образцов ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени. Кроме того, применение ККМ станет обязательным для предпринимателей, ранее освобожденных от этого.

Напомним, речь идет о субъектах, осуществляющих деятельность на основе добровольного патента на территории Бишкека и Оша по реализации товаров, оказанию услуг или выполнению работ в точках площадью до 10 квадратных метров, расположенных в торговых центрах и домах. Касается правило и бизнеса по оказанию услуг в местах общественного питания с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов, прочих временных сооружений), а также по реализации товаров в павильонах, контейнерах, других временных сооружениях площадью торгового зала до 20 квадратных метров.

Будут обязаны применять ККМ, соответствующие новым техническим требованиям, субъекты, осуществляющие деятельность на территории городов Бишкека и Оша, и занятые реализацией товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью более 200 квадратных метров. Требование распространяется и на реализацию лекарственных средств в аптеках, услуги общественного питания с количеством посадочных мест более 200 и/или с площадью свыше 300 квадратных метров, медицинских услуг в стационарных помещениях и услуг медлабораторий.

«В случаях использования ККМ, не соответствующих новым стандартам, такие аппараты будут сниматься с регистрации в АИС ГНС, а сами субъекты привлечены к административному штрафу», — предупредили в налоговой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199447/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
В реестр ККМ включены три новые модели
Внедрение маркировки товаров и ККМ-онлайн продлили до 1 июля
Экономика выйдет из тени. Кабмин рассказал о плюсах виртуальных кассовых машин
В Кыргызстане предлагают перенести сроки внедрения ККМ нового образца
Налоговая составляет список компаний, которые хотят внедрять виртуальные ККМ
Требуйте чек. Минэкономики проведет акцию с призовым фондом в 10 миллионов сомов
ККМ-онлайн. В Минэкономики объяснили, почему приостанавливают проект
Проект по внедрению ККМ-онлайн приостановят
Популярные новости
Пенсионная реформа, или Как обобрать кыргызстанцев и&nbsp;оставить стариков ни&nbsp;с&nbsp;чем Пенсионная реформа, или Как обобрать кыргызстанцев и оставить стариков ни с чем
Ситуация на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Дипломаты иностранных государств посетили рудник Ситуация на «Кумторе». Дипломаты иностранных государств посетили рудник
Договоры остаются в&nbsp;силе. С&nbsp;поставщиками &laquo;Кумтора&raquo; встретился Тенгиз Болтурук Договоры остаются в силе. С поставщиками «Кумтора» встретился Тенгиз Болтурук
Подаренную Казахстаном муку продадут и&nbsp;купят пшеницу Подаренную Казахстаном муку продадут и купят пшеницу
Бизнес
Программа лояльности сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; стала еще выгоднее Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее
Итоги акции от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo;: кто выиграл более 1&nbsp;500&nbsp;000&nbsp;баллов? Итоги акции от «Газпромнефть»: кто выиграл более 1 500 000 баллов?
Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера в&nbsp;честь открытия новых офисов MegaCom Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
1 июля, четверг
09:05
Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще...
08:56
Повторные выборы. Очередная жалоба: квартальные давят на жильцов
08:54
Узбекистан выделяет для кыргызстанцев 100 мест в вузах
08:39
С сегодняшнего дня стало обязательным применение ККМ по новым стандартам
08:21
В ЖК поступили законопроекты о кабмине и выборах президента и депутатов
30 июня, среда
23:51
Aston Martin представил новый гиперкар мощностью 1 тысячу лошадиных сил
22:40
Ученые разработали прибор для похудения, который блокирует челюсти человека
22:00
Чудаки парковки. Нарушитель в Бишкеке заехал прямо на газон
21:56
Третья волна COVID-19. Чиновников кабмина переведут на удаленку и вакцинируют