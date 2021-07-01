С сегодняшнего дня стало обязательным применение ККМ по новым стандартам

С 1 июля 2021 года на территории Кыргызстана стало обязательным применение контрольно-кассовых машин (ККМ) по новым стандартам. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

С сегодняшнего дня попадает под запрет применение зарегистрированных в налоговых органах старых образцов ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени. Кроме того, применение ККМ станет обязательным для предпринимателей, ранее освобожденных от этого.

Напомним, речь идет о субъектах, осуществляющих деятельность на основе добровольного патента на территории Бишкека и Оша по реализации товаров, оказанию услуг или выполнению работ в точках площадью до 10 квадратных метров, расположенных в торговых центрах и домах. Касается правило и бизнеса по оказанию услуг в местах общественного питания с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов, прочих временных сооружений), а также по реализации товаров в павильонах, контейнерах, других временных сооружениях площадью торгового зала до 20 квадратных метров.

Будут обязаны применять ККМ, соответствующие новым техническим требованиям, субъекты, осуществляющие деятельность на территории городов Бишкека и Оша, и занятые реализацией товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью более 200 квадратных метров. Требование распространяется и на реализацию лекарственных средств в аптеках, услуги общественного питания с количеством посадочных мест более 200 и/или с площадью свыше 300 квадратных метров, медицинских услуг в стационарных помещениях и услуг медлабораторий.

«В случаях использования ККМ, не соответствующих новым стандартам, такие аппараты будут сниматься с регистрации в АИС ГНС, а сами субъекты привлечены к административному штрафу», — предупредили в налоговой.