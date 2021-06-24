В июне цены на бензин Аи-92 в Кыргызстане выросли на 1-1,5 сома

В Кыргызстане рост цен на бензин Аи-92 за июнь составил 1-1,5 сома. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления регулируемых сфер Государственного агентства антимонопольного регулирования Сагын Маматоморов.

По его словам, цены в среднем на Аи-92 колеблются в районе 50 сомов за литр. Он отметил, что госрегулирование цен вводят при их росте на 20 процентов и более в течение месяца.

«Потребность республики в ГСМ составляет 1,2 миллиона тонн, из них 1 миллион поступает по договоренности с Россией о беспошлинных поставках, 200 тысяч тонн — внутренняя переработка», — сообщил Сагын Маматоморов.

Представитель Госантимонополии добавил, что дешевле всего среди стран ЕАЭС ГСМ продаются в Кыргызстане. Бензин в среднем стоит 50 сомов, в России — 53 сома, Беларуси — 62 сома, в Армении — 74 сома.