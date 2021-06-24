Поставки ГСМ из России. Кыргызстан просит увеличить объемы беспошлинного ввоза

По запросу нефтетрейдеров идет работа с российской стороной по внесению корректировок в индикативный баланс по беспошлинным поставкам на 2021 год. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела топливной политики Министерства энергетики и промышленности КР Талант Маматеминов.

По его словам, баланс предлагается изменить с учетом фактических поставок топлива в прошлом году. Так, Кыргызстана предлагает увеличить объем беспошлинного импорта автомобильного бензина на 70 тысяч тонн, дизельного топлива — на 65 тысяч тонн.

«Один из проектов, который нацелен на сглаживание и улучшение ситуации на рынке ГСМ, это межправительственное соглашение о беспошлинных поставках топлива из Казахстана. Сейчас мы на стадии согласования с РК. В ближайшее время планируется его проработать и подписать», — прокомментировал Талант Маматеминов.

Отметим, что за пять месяцев 2021 года в Кыргызстан импортировано 336 тысяч тонн бензинов, 221 тысяча тонн дизельного топлива и 24 тысячи тонн топлива для реактивных двигателей.