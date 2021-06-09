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Экономика

Бизнес добился своего. Прокуроры и следователи не будут назначать проверки

Право следователя или прокурора на назначение проверок убрано из проектов новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Состоялась встреча членов рабочей группы по разработке Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов с представителями бизнес-омбудсмена, Международного делового совета, Ассоциации юристов, Национального альянса бизнес-ассоциаций, Ассоциации ювелиров, Ассоциации таможенных брокеров. На ней также присутствовали представители администрации президента, Министерства экономики и финансов и Министерства юстиции.

На встрече представители бизнес-сообщества отметили важность в декриминализации экономических преступлений и другие изменения, направленные на защиту предпринимателей. Предложения бизнес-сообщества были учтены членами рабочей группы, внесены изменения в проекты Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Кыргызской Республики.

«В частности, пересмотрены пороги привлечения к уголовной ответственности по экономическим преступлениям, в некоторых случаях лишения свободы заменены на штрафы, убрано полномочие прокурора и следователя «о назначении плановых и неплановых налоговых проверок и иных проверочных действий», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197044/
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