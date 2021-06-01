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Экономика

В мае 2021 года показатель годовой инфляции составил 10,7 процента

На 21 мая 2021 года показатель годовой инфляции составил 10,7 процента. Об этом сообщает Национальный банк.

Отмечается, что рост цен на потребительские товары и услуги сохраняется, главным образом, на продовольственные товары (подсолнечное масло, мясо и сахар) и горюче-смазочные материалы. Удорожание продовольственных товаров на глобальных рынках и в странах ЕАЭС является основной причиной сохраняющихся инфляционных рисков в стране.

«Для ограничения инфляционного давления в стране Национальным банком предприняты меры по сдерживанию монетарной составляющей инфляции. Активные меры по управлению ликвидностью позволили снизить объем избыточной ликвидности в банковской системе. На этом фоне отмечается активизация участников межбанковского кредитного рынка в коротком сегменте. Краткосрочные ставки денежного рынка в целом имеют тенденцию приближения к ключевой ставке и продолжают колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. Коммерческие банки продолжают наращивать ресурсную базу и расширять кредитование экономики», — отмечают в НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195931/
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