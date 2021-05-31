За год морковь и свекла в Кыргызстане подорожали почти в два раза

Розничные цены на морковь и свеклу за год в Кыргызстане повысились почти в два раза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Результаты ежемесячного мониторинга средних потребительских цен показали, что розничные цены на свеклу за май 2021 года в среднем по республике составили 60,48 сома. По сравнению с прошлым годом они выросли на 28,75 сома, или почти в два раза. Цены на морковь составили 40,49 сома и выросли в 1,6 раза.

При этом самые высокие цены на свеклу были отмечены в городах Токтогуле (100 сомов), Джалал-Абаде (71,61 сома) и Бишкеке (70,95 сома), а минимальные цены на нее зафиксированы в Кара-Суу (30 сомов), Таласе (30,94 сома) и Оше (31,18 сома).

«Розничные цены на морковь превысили среднереспубликанский показатель в Бишкеке (45,10 сома), Исфане (43,87 сома) и Токмаке (43,18 сома). Минимальные цены на нее наблюдались в Кара-Суу (25 сомов), Баткене (27,81 сома) и Оше (30 сомов)», — рассказали в Нацстаткоме.