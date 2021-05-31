10:19
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Экономика

За год морковь и свекла в Кыргызстане подорожали почти в два раза

Розничные цены на морковь и свеклу за год в Кыргызстане повысились почти в два раза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Результаты ежемесячного мониторинга средних потребительских цен показали, что розничные цены на свеклу за май 2021 года в среднем по республике составили 60,48 сома. По сравнению с прошлым годом они выросли на 28,75 сома, или почти в два раза. Цены на морковь составили 40,49 сома и выросли в 1,6 раза.

При этом самые высокие цены на свеклу были отмечены в городах Токтогуле (100 сомов), Джалал-Абаде (71,61 сома) и Бишкеке (70,95 сома), а минимальные цены на нее зафиксированы в Кара-Суу (30 сомов), Таласе (30,94 сома) и Оше (31,18 сома).

«Розничные цены на морковь превысили среднереспубликанский показатель в Бишкеке (45,10 сома), Исфане (43,87 сома) и Токмаке (43,18 сома). Минимальные цены на нее наблюдались в Кара-Суу (25 сомов), Баткене (27,81 сома) и Оше (30 сомов)», — рассказали в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195731/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Больше всего в мае подорожали баранина и хлопковое масло
За год масло в Кыргызстане подорожало почти в два раза, сахар — в 1,5
В Кыргызстане ввели госрегулирование цен на сахар и растительное масло
Введено временное государственное регулирование цен на отдельные товары
Ни защищают, ни развивают. Депутат возмущена работой правительства
Много командировок. Артем Новиков объяснил, почему на заседании ЖК нет премьера
Как пытаются сдержать рост цен на сахар, рассказали в Госантимонополии
Цены на сахар. «Каинды-Кант» снизит отпускную стоимость продукта
Дорожает все. За полгода в Кыргызстане выросли цены почти на все продукты
С начала года сахар в Кыргызстане подорожал на 10 сомов
Популярные новости
Либо в&nbsp;ЗАГС, либо в&nbsp;прокуратуру. Жапаров не&nbsp;исключает примирения с&nbsp;Centerra Gold Либо в ЗАГС, либо в прокуратуру. Жапаров не исключает примирения с Centerra Gold
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Темира Сариева вновь вызвали на&nbsp;допрос Дело «Кумтора». Темира Сариева вновь вызвали на допрос
&laquo;Кумтор&raquo; работает штатно. Но&nbsp;за&nbsp;&laquo;неправильный&raquo; комментарий рабочих могут уволить «Кумтор» работает штатно. Но за «неправильный» комментарий рабочих могут уволить
В&nbsp;Бишкеке самые дорогие яйца, но&nbsp;самые дешевые сливочное масло и&nbsp;мука в&nbsp;ЕАЭС В Бишкеке самые дорогие яйца, но самые дешевые сливочное масло и мука в ЕАЭС
Бизнес
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
Интерес инвесторов к&nbsp;индийским стартапам в&nbsp;области космических технологий растет Интерес инвесторов к индийским стартапам в области космических технологий растет
Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и&nbsp;полку спецназа &laquo;Шумкар&raquo; Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа «Шумкар»
31 мая, понедельник
10:08
Минувшей ночью в Иссык-Кульской области произошло землетрясение Минувшей ночью в Иссык-Кульской области произошло земле...
10:00
Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
09:43
COVID-19. Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса
09:41
За год морковь и свекла в Кыргызстане подорожали почти в два раза
09:40
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 мая