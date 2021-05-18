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Экономика

Centerra заявила об ограничениях в отношении акций, принадлежащих «Кыргызалтыну»

«В результате недавних событий в Кыргызской Республике ОАО «Кыргызалтын» и его аффилированным лицам запрещено передавать права или обременять любые простые акции Centerra Gold Inc., а также осуществлять любые права голоса, связанные с акциями компании», — отметила канадская компания Centerra Gold Inc. в своем заявлении.

Дивиденды или выплаты по акциям Centerra, которые в ином случае подлежали бы выплате «Кыргызалтыну» или его аффилированным компаниям, будут переданы Centerra в том объеме, в котором данные дивиденды или выплаты могут быть обоснованно отнесены на счет Kumtor Gold Company (КГК) (или ее активов и операций) или выплат КГК.

ОАО «Кыргызалтын» и его аффилированные лица не имеют права выражать несогласие в отношении принадлежащих им акций Centerra в случае возникновения таких прав.

Данные запреты и ограничения предусмотрены соглашением акционеров от 2009 года между Centerra и OАО «Кыргызалтын», государственной компанией, через которую Кыргызская Республика владеет примерно 26 процентами акций Centerra. Срок действия запретов и ограничений в настоящее время не может быть определен.

Компания не намерена давать какие-либо публичные комментарии по этому поводу, если это не требуется законом.

Компания приняла отставку Тенгиза Болтурука с поста члена совета директоров Centerra с немедленным вступлением в силу на том основании, что г-н Болтурук не может выполнять свои обязанности и обязательства перед компанией.

Тенгиз Болтурук вошел в состав совета директоров Centerra в декабре 2020-го в качестве кандидата от «Кыргызалтына».

Компания проводит расследование недавних заявлений г-на Болтурука о его причастности и поддержке событий, происходящих в Кыргызской Республике, и координацию с другими лицами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194314/
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