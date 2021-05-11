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Экономика

Неэффективные госпредприятия ликвидируют или приватизируют

Министерство экономики и финансов обозначило основные направления реформ по управлению государственными активами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что реформирование системы управления государственным имуществом определено одним из пяти ключевых направлений экономического развития. Его конечная цель — создание условий для развитой рыночной инфраструктуры. При этом минимизация государственного вмешательства в экономику наряду с институтами неприкосновенности частной собственности и защиты инвестиций, развитой конкуренцией и интеграцией страны в международную торговлю является необходимым условием экономического развития.

Поэтому решено ликвидировать или приватизировать неэффективные нестратегические предприятия, преобразовать в госучреждения, финансируемые из бюджета предприятия.

Кроме того, для решения вопросов местного значения госактивы передадут органам местного самоуправления. А оставшиеся госпредприятия ждет реорганизация путем укрупнения и последующего акционирования.

«В отношении хозяйственных обществ с государственным участием будут приняты меры по приватизации госпакетов акций и госдолей нестратегических компаний, функционирующих в конкурентном окружении. Ряд компаний передадут в доверительное управление для повышения эффективности операционной деятельности. В органы управления будут привлечены независимые директора, будут инициированы инвестиционные проекты и проекты государственно-частного партнерства для развития инфраструктуры. В среднесрочной перспективе предполагается передача оставшихся после оптимизации компаний нескольким государственным холдингам — управляющим компаниям (Энергохолдинг, горнодобывающий и другое)», — рассказали в Минэкономики и финансов.

При этом в ведомстве особо отмечают, что вопросы приватизации не будут рассматриваться в отношении находящихся в государственной собственности социальных объектов, выполняющих прямые государственные функции и предоставляющих социально значимые услуги населению. Эти объекты будут функционировать в ведении министерств, ведомств и органов местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/193558/
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