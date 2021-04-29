Рост ВВП Кыргызстана составит 3,5 процента в 2021 году. Прогноз АБР

Прогнозируется, что ВВП Кыргызстана составит 3,5 процента по итогам 2021 года. Об этом говорится в обзоре «Перспективы развития Азии (ADO) — 2021: финансирование зеленого и инклюзивного восстановления».

В 2022-м рост может составить 5 процентов по мере ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и восстановления экономической активности в странах — основных торговых партнерах Кыргызстана. Прогноз может быть ухудшен. Он зависит от восстановления экономической активности в субрегионе и России.

«Ожидается, что производство золота восстановится с улучшением качества руды, а зависящие от импорта отрасли, такие как производство, строительство и горнодобывающая промышленность, выиграют от открытия границ и возобновления работы цепочек поставок. Торговля, сфера услуг и транспорта также восстановятся по мере открытия границ, а сельское хозяйство выиграет от восстановления региональной экономики. Но деловая активность будет оставаться на низком уровне из-за политической нестабильности вплоть до парламентских выборов осенью этого года», — говорится в обзоре.

Подорвать рост экономики могут новые волны пандемии коронавируса и слабый уровень вакцинации от COVID-19 в республике.

Частное потребление должно восстановиться по мере роста объемов денежных переводов в страну. При этом ожидается, что темпы инфляции в Кыргызской Республике ускорятся до 7 процентов в 2021 и 2022 годах. Уровень инфляции в январе-феврале текущего года вырос до 10,4 процента. При этом цены на продукты питания оставались высокими из-за медленного восстановления цепочек поставок и обесценения национальной валюты.

«Прогнозируется дальнейшее увеличение бюджетного дефицита до 4-5 процентов ВВП, поскольку сохранятся текущие расходы на борьбу с COVID-19 за счет инвестиций в здравоохранение, вакцинацию и другие проекты, перенесенные с 2020-го. Правительство продолжит сдерживать низкоприоритетные расходы при совершенствовании налоговой политики и администрирования», — прогнозируют в АБР.