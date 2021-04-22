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Экономика

Торговля на Wildberries. Бизнес обеспечат логистикой и маркировкой

В ближайшее время отечественные предприниматели смогут выставлять свою продукцию на онлайн-платформе Wildberries. Об этом сообщает Государственная служба цифрового развития.

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Отмечается, что госпредприятие «Кыргыз почтасы» обеспечит отечественный бизнес логистикой и маркировкой товаров. Сейчас идет процесс тестирования и утверждения отличительных знаков (штрих-коды) для отслеживания передаваемого товара. Кроме того, после запуска «Кыргыз почтасы» готово организовать ознакомительные курсы по взаимодействию с онлайн-платформой Wildberries в учебных центрах по всей республике.

«На сегодня учебные центры находятся в Ошской, Джалал-Абадской областях и Бишкеке. В ближайшее время ГП «Кыргыз почтасы» дополнительно сообщит о запуске проекта по обеспечению присутствия отечественного бизнеса на онлайн-платформе Wildberries и графике ознакомительных курсов», — говорится в сообщении.

Напомним, что с января 2021 года для улучшения бизнес-климата в республике и помощи отечественным предпринимателям ГП «Кыргыз почтасы» совместно с АО «Почта России» и Wildberries занимаются реализацией проекта по обеспечению доступности онлайн-платформы для предпринимателей Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/191171/
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