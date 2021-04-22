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Экономика

Новые тарифы на свет. От частных распредкомпаний государство не откажется

Для частных распределительных компаний будет установлен единый тариф на покупку электроэнергии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, на сегодня в стране работает 29 частных распредкомпаний. Раньше тарифы для них устанавливались индивидуально, учитывая их расходы. Теперь же концепцию решили поменять.

«Будет разработан единый тариф. Мы не станем больше учитывать расходы компаний. Раньше им давали скидку, порой даже в ущерб энергокомпаниям. Мы не против бизнеса, но считаем, что государственно-частное партнерство должно приносить пользу энергосектору. Поэтому тариф для частных распредкомпаний будет разработан параллельно со среднесрочной тарифной политикой», — рассказал Кубанычбек Турдубаев.

Он также отметил, что в будущем планируется перейти на тарифы, которые будут зависеть от потребляемого напряжения. И тогда необходимость в частных компаниях вообще отпадет.

«По таким тарифам работает весь мир. Когда мы на них перейдем, промышленные компании сами смогут выбирать тарифы и содержать энергохозяйство», — заключил министр.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/191091/
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