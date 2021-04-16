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Экономика

На выплату процентных ставок по кредитам выделено 734,4 миллиона сомов

Для погашения процентных ставок по кредитам граждан на сумму до 100 тысяч сомов из бюджета выделено 734,4 миллиона сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил ведущий специалист отдела планирования и среднесрочного прогнозирования бюджета Министерства экономики и финансов Улан Жапаров.

По его словам, получателями кредитов до 100 тысяч сомов являются граждане, не имеющие постоянный доход или семейный доход которых формируется только за счет заработной платы. Поэтому и решено было списать проценты по займам этой категории граждан.

«От освобождения процентов по займам попадали более 673 тысяч кредитов граждан. На это требовалось 1 миллиард 253 миллиона сомов. Министерство экономики и финансов заложило эти деньги в республиканский бюджет на 2021 год. Уже списаны проценты и штрафы 344 тысяч 826 граждан», — сказал Улан Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/190361/
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