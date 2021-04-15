У лишившихся по декретам 2010 года имущества есть шанс оспорить национализацию

Министерство экономики и финансов выносит на общественное обсуждение законопроект о разрешении спорных отношений по декретам временного правительства о национализации объектов и имущества. Вместе с этим документом ведомство предлагает обсудить и внести предложения в Гражданский процессуальный кодекс КР.

Напомним, временное правительство после 7 апреля 2010 года приняло 42 декрета, так или иначе связанных с вопросами национализации, в том числе:

национализации объектов — 38;

утверждения порядка принудительного изъятия — 1;

внесения изменений и дополнений в декреты о национализации объектов — 3.

В справке-обосновании к законопроекту отмечается, что 47 объектов было национализировано на основании представлений Генеральной прокуратуры, которая ссылалась на факты незаконного приобретения имущества.

Теперь Минэкономфин считает, что проведенная в 2010 году национализация имела свои особенности.

По действовавшей редакции от 2007 года Конституции, утратившей силу в июне 2010 года (после референдума. — Прим. 24.kg), изъятие имущества помимо воли собственника допускалось только по решению суда. Отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, могло быть произведено при условии предварительного и равноценного его возмещения.

А по действовавшей в 2010 году редакции статьи 288 Гражданского кодекса национализация допускалась только на основании принятого в соответствии с Конституцией закона о национализации с возмещением лицу, имущество которого национализировано, стоимости имущества и других убытков, повлекшего изъятие.

В ведомстве признают, что национализация, проведенная в 2010 году, отличалась от условий, заложенных в конституционных нормах.

Напомним, владельцы изъятого подали более 70 исков о признании декретов временного правительства о национализации недействительными. Все иски остались без судебного рассмотрения.

Тогда истцы обратились в Конституционную палату Верховного суда с ходатайствами признать соответствующие декреты неконституционными.

Конституционная палата посчитала, что национализация преследовала цель сохранения и установления государственного контроля над имуществом, предположительно, присвоенного незаконным образом; оспариваемые на предмет конституционности декреты требуют исследования и проверки фактических обстоятельств, имеющих отношение к данному вопросу; декреты ВП не могут быть предметом судебного разбирательства в рамках конституционного или любого другого вида судопроизводства.

Правительству было рекомендовано обеспечить правовые механизмы для решения спорных вопросов по декретам ВП и возможность восстановления имущественных прав законных собственников.

Пять лет (до 2020-го) сразу несколько межведомственных комиссий обсуждали различные варианты урегулирования спорных отношений по декретам о национализации. Ни одна из них так и решила проблему.

Теперь законопроектом Минэкономфина предусматривается, что для восстановления имущественных прав бывший собственник обращается в суд с заявлением о признании права собственности на национализированный объект. А дела по заявлениям о признании права собственности на национализированные объекты рассматриваются судом в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом КР.

Инициаторы также считают, что для признания судом права собственности заявителя на национализированный объект установление факта законного приобретения национализированного объекта бывшим собственником является обязательным.