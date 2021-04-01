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Экономика

Экономика КР вырастет на 3,8 процента, если не будет новой волны COVID-19

Ожидается, что в 2021 году произойдет возобновление роста экономики Кыргызстана, однако степень неопределенности остается высокой. Об этом говорится в заключительном заявлении персонала Международного валютного фонда по итогам консультаций с властями.

Отмечается, что при условии отсутствия новой волны пандемии экономика, согласно прогнозам, вырастет на 3,8 процента в 2021-м и на 6,4 процента в 2022-м. Этому будут способствовать улучшение перспектив развития глобальной экономики, восстановление внутренней экономической активности, рост объемов добычи золота, увеличение объема денежных переводов из соседних стран — экспортеров нефти, а также оживление в сферах туризма, транспорта и связанных с ними услуг.

«В среднесрочной перспективе темпы роста должны постепенно выйти на свой потенциальный уровень в размере 4 процентов. Годовые темпы инфляции в ближайшие месяцы будут оставаться высокими в силу эффекта низкой базы. Но к концу 2021 года снизятся примерно до 7,4 процента и в дальнейшем вернутся в рамки целевого диапазона центрального банка в пределах 5-7 процентов», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/188469/
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