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Экономика

В Кыргызстане ожидается затяжное восстановление экономики к докризисному уровню

В Кыргызстане ожидается более затяжное восстановление экономики к докризисному уровню на фоне пандемии и социально-политических явлений. Об этом сообщила старший аналитик центра странового анализа Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

По ее словам, при этом рост экономики все равно будет положительным — 3,9 процента. Он будет обусловлен ослаблением ограничений на трансграничные перемещения.

«Мы предполагаем, что функционирование контрольно-пропускных пунктов будет восстановлено. И это окажет поддержку экспортоориентированным отраслям экономики. Немаловажную роль в поддержке экономики будет играть возросший поток денежных переводов по мере восстановления экономической активности в России», — отметила Айгуль Бердигулова.

Ограничивать экономическое развитие республики будут слабая инвестиционная активность и прогнозируемое снижение объемов производства золота.

«Инфляция будет замедляться и к декабрю 2021 года составит 7,3 процента. Сейчас на нее оказывает влияние рост мировых и региональных цен на продовольствие. Мы полагаем, что с наступлением нового сельскохозяйственного года влияние этого фактора будет снижаться. И ближе к концу года инфляция будет замедляться. По нашей оценке, валютный курс составит 84,9 сома за $1», — заключила Айгуль Бердигулова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/188322/
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