В Кыргызстане за год цены на муку повысились на 13,2 процента

Результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально значимые продукты показали, что стоимость муки высшего сорта в среднем по республике составила 48,45 сома и выросла за год на 13,2 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

При этом самая дорогая мука высшего сорта — в Оше (61,11 сома), Ноокате (56,82 сома), Балыкчи (55,54 сома), а минимальные цены — в Кербене (40,1 сома), Узгене (42,99 сома) и селе Чаек (43 сома).

Цены на муку первого сорта составили 38,97 сома и по сравнению с 2020-м выросли на 10,8 процента. Розничные цены на муку первого сорта превысили среднереспубликанский показатель в Ноокате (46,61 сома), Балыкчи (45 сомов) и Токтогуле (45 сомов), а минимальные — в Узгене (34,73 сома), Нарыне (35,91 сома) и селе Чаек (36 сомов).