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Экономика

В Кыргызстане пройдет международная выставка EXPO KYRGYZSTAN — EURASIA 2021

В Кыргызстане пройдет вторая международная универсальная выставка EXPO KYRGYZSTAN — EURASIA 2021. Об этом сообщили в «Кыргызэкспоцентре» Торгово-промышленной палаты.

По его данным, цель мероприятия — продвижение на внутреннем и внешнем рынках качественной отечественной и зарубежной продукции и услуг, развитие экономического, научно-технического, культурного взаимодействия предприятий и стран Евразии.

«EXPO EURASIA — KYRGYZSTAN 2021 — это крупный выставочный проект, который включает в себя комплекс мероприятий: специализированные международные выставки; тематические выставки; выставки-ярмарки; мини-выставки; презентации; конгрессные мероприятия — конференции, форумы», — отметили организаторы.

Выставка проводится Торгово-промышленной палатой под патронажем правительства.

Она пройдет в два этапа: 26-28 марта и 31 марта — 4 апреля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/187427/
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