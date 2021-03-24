Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $750,6

По итогам января на каждого кыргызстанца приходится по $750,6 государственного долга. За месяц бремя выросло на $3,8.

По данным Министерства финансов, на 31 января 2021 года государственный долг (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 954,11 миллиона (420 миллиардов 108,67 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 221,61 миллиона (357 миллиардов 992,44 миллиона сомов) — внешний, а $732,5 миллиона (62 миллиарда 116,23 миллиона сомов) — внутренний.

По итогам января госдолг составил 66,15 процента ВВП.

За месяц государственный долг страны вырос на $25,44 миллиона. Внешний долг при этом вырос на $1,3 миллиона, а внутренний — на $24,14 миллиона.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 908,66 миллиона (45,2 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 782,16 миллиона (42,2 процента внешнего долга КР).