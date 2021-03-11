Кыргызско-узбекский бизнес-форум. Подписаны контракты на $127 миллионов

В ходе кыргызско-узбекского бизнес-форума подписаны инвестиционные и торговые контракты на $127,6 миллиона. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов.

Форум проходит в рамках государственного визита в Узбекистан президента Садыра Жапарова. Во время официальной части стороны проинформировали друг друга об инвестиционном климате и благоприятных условиях для развития торгово-экономического сотрудничества.

Вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков акцентировал внимание участников на перспективных направлениях взаимовыгодного партнерства между двумя странами. В бизнес-форуме приняли участие ведущие предприятия Узбекистана и Кыргызстана в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, туризма, тяжелой, легкой, пищевой промышленности, горной добычи, информационных технологий, финансов.

«Для дальнейшего налаживания сотрудничества между предпринимателями двух государств проведена встреча в формате B2B. Кроме того, в ходе государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан планируется подписание Дорожной карты по расширению и углублению сотрудничества между странами в сфере промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 60 проектов на $550,4 миллиона», — говорится в сообщении.