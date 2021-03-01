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Экономика

Цена на бензин в марте может вырасти еще на 8 сомов

Нефтетрейдеры прогнозируют рост цен на бензин еще на 8 сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) Канат Эшатов.

«Цены на ГСМ растут каждую неделю. Спрос очень большой. На российском рынке, откуда мы импортируем топливо, тоже дефицит. Кроме того, страны Прибалтики покупают у России дороже, чем страны нашего региона. Им выгодно продавать там. Поэтому в марте цены на бензин могут вырасти еще на 8 сомов», — сказал Канат Эшатов.

По его мнению, чтобы решить вопрос с повышением цен на ГСМ, необходимо запустить собственные заводы и бороться с контрабандой на границе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184963/
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