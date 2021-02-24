Формы пяти отчетов объединены в один, который нужно сдавать в Налоговую службу

Постановлением правительства объединены формы отчетов по подоходному налогу, средствам государственного социального страхования и трудовым отношениям. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Это упрощает и сокращает количество отчетов, представляемых налогоплательщиками, создает для них благоприятные условия и позволит улучшить позиции Кыргызстана в международных рейтингах. Объединенный отчет будут представлять налоговые агенты, не являющиеся субъектом малого или среднего предпринимательства или некоммерческой организацией, с 1 апреля 2021 года и только в электронной форме.

Объединенная форма заменит пять видов отчетности, в том числе:

отчет по подоходному налогу, удерживаемому налоговым агентом (за исключением субъекта малого, среднего предпринимательства, некоммерческих организаций) (FORM STI-134);

информация о суммах выплаченных доходов и удержанного подоходного налога налоговым агентом (FORM STI-017);

информация о суммах выплаченных доходов и удержанного подоходного налога налоговым агентом с физических лиц, работающих по договорам, заключенным в соответствии с трудовым законодательством КР (FORM STI-058);

расчетная ведомость по средствам государственного социального страхования;

отчет по труду (форма № 1-Т).

«Налогоплательщик (за исключением субъекта малого или среднего предпринимательства или некоммерческой организации) вместо пяти видов отчетности, представляемых в налоговые органы и Национальный статистический комитет, будет представлять один отчет в один государственный орган — налоговый орган по месту налоговой или учетной регистрации», — прокомментировали в ГНС.