19:30
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Экономика

За три квартала 2020 года реальные доходы населения снизились на 5 процентов

Реальные денежные доходы населения в январе — сентябре 2020 года снизились почти на 5 процентов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что объем реальных денежных доходов населения, исчисляемых с учетом индекса потребительских цен, составил 313 миллиардов сомов. По сравнению с соответствующим периодом 2019-го показатель снизился на 5 процентов.

Номинальные денежные доходы населения за этот же период составили 330,6 миллиарда сомов. По сравнению с 2019 годом они увеличились на 0,3 процента.

«Основным источником заработка населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось 69,4 процента», — рассказали в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184306/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Из области фантастики. Улукбек Марипов обещает увеличить доходы каждой семьи
Цифра дня. 5 тысяч 712 сомов составляет средний доход кыргызстанца
Цифра дня. 8,9 миллиарда сомов не поступило в бюджет с начала года
Депутат Данияр Толонов скрыл в декларации фирму по пассажирским перевозкам
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Бюджет Бишкека до конца года может потерять более миллиарда сомов
С начала года недобор по доходам в бюджет оценивается в 10 миллиардов сомов
Потери бюджета Кыргызстана до конца года превысят 30 миллиардов сомов
В Кыргызстане наличие высшего образования не гарантирует высоких доходов
В марте доходы бюджета оказались на 23,2 процента меньше, чем в прошлом году
Популярные новости
Госдолг Кыргызстана. Как власти довели страну до&nbsp;банкротства Госдолг Кыргызстана. Как власти довели страну до банкротства
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;февраля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 20 февраля. Сколько денег семья тратит на еду
Финансовая свобода. Как приучить себя экономить даже в&nbsp;кризисных условиях Финансовая свобода. Как приучить себя экономить даже в кризисных условиях
Мэрия Бишкека должна прекратить финансировать расходы республиканского бюджета Мэрия Бишкека должна прекратить финансировать расходы республиканского бюджета
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
19:30
Ошский рынок. Более 100 стихийных торговцев получили места внутри базара Ошский рынок. Более 100 стихийных торговцев получили ме...
19:28
Си Цзиньпин пригласил Садыра Жапарова в Китай
19:23
Финполиция изъяла в Караколе 400 бутылок контрафактного алкоголя
19:00
Цифра дня. 39 тысяч 982 человека вылечили от COVID-19 в больницах в 2020 году
18:43
Никуда не исчезал. Откликнулся автор скульптуры снежного барса в Бишкеке