За три квартала 2020 года реальные доходы населения снизились на 5 процентов

Реальные денежные доходы населения в январе — сентябре 2020 года снизились почти на 5 процентов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что объем реальных денежных доходов населения, исчисляемых с учетом индекса потребительских цен, составил 313 миллиардов сомов. По сравнению с соответствующим периодом 2019-го показатель снизился на 5 процентов.

Номинальные денежные доходы населения за этот же период составили 330,6 миллиарда сомов. По сравнению с 2019 годом они увеличились на 0,3 процента.

«Основным источником заработка населения являлся доход от трудовой деятельности, на долю которого в общем объеме доходов пришлось 69,4 процента», — рассказали в Нацстаткоме.