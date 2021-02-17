В Кыргызстане хотят на полгода запретить вывоз катализаторов

В Кыргызстане предлагают ввести запрет на вывоз из страны катализаторов сроком на шесть месяцев. Соответствующий проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики.

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В ведомстве отмечают, что по оценкам специалистов один из факторов загрязнения воздуха — большое количество автомобилей. При этом около 80 процентов машин на территории страны не имеют катализаторов или имеющиеся катализаторы не выполняют функции очистки от вредных выхлопов. Катализатор один из самых дорогих элементов, входящих в выхлопную систему автомобиля. Его стоимость достигает 13 процентов от всей цены авто.

Это связано с тем, что в устройстве содержатся драгоценные металлы: соли платины, родия или палладия.

«Цена на палладий в мире выросла из-за дефицита и, предположительно, сохранится на ближайшие годы. Это связано с ростом спроса на металл из-за ужесточения экологических требований к автомобилям. Увеличение спроса и повышение цены на палладий в мире ведет к росту добровольного удаления и кражи с автотранспортных средств катализаторов, в которых содержатся драгоценные металлы», — говорится в справке-обосновании к постановлению.

Поэтому для предотвращения случаев удаления и кражи катализаторов министерство и предлагает запретить их вывоз.