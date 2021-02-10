Экономика Кыргызстана начнет восстанавливаться после кризиса только к концу года

Начало устойчивого восстановления экономики Кыргызстана ожидается к концу 2021 года. Об этом сообщается в макроэкономическом прогнозе Евразийского банка развития.

Отмечается, что в начале года глубина спада потребительского спроса начала уменьшаться после снятия ограничений на работу ряда предприятий в сфере услуг в декабре 2020 года и снижения числа активных случаев COVID-19 в декабре — начале января.

«Тем не менее риски ухудшения ситуации остаются повышенными, учитывая рост числа новых случаев заболевания за рубежом и неясность относительно сроков вакцинации», — отмечают в ЕАБР.

При этом по прогнозу восстановление работы предприятий горнодобывающей отрасли будет происходить медленно, что продолжит сдерживать развитие индустриального сектора в первом квартале 2021-го. Масштабы падения потребительской активности в краткосрочной перспективе продолжат уменьшаться. Тем не менее снижение доходов населения продолжит сдерживать потребительский спрос в течение всего 2021 года.