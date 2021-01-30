На лизинг сельскохозяйственной техники выделено 540,9 миллиона сомов

На развитие системы лизинга сельхозтехники из бюджета выделено 540,9 миллиона сомов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, соответствующее распоряжение подписал и. о. премьер-министра Артем Новиков. Деньги будут выдаваться фермерам через «Айыл Банк» под 9 процентов годовых сроком до семи лет и возможностью погашения основной суммы два раза в год. Программа финансирует лизинг техники, произведенной в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Эта возможность позволит обновить машинно-тракторный парк республики и повысить технический потенциал аграрной отрасли и тем самым увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и в целом объем сельскохозяйственного производства. Я рад, что предложение министерства поддержано правительством и фермеры смогут качественно обновить оборудование и закупить необходимое», — подчеркнул Тилек Токтогазиев.