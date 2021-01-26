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Экономика

В Кыргызстане хотят построить железную дорогу от Кара-Кече до Балыкчи

В Кыргызстане предлагают построить железную дорогу для перевозки бурого угля с месторождения Кара-Кече и других грузов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, компания «Кыргыз темир жолу» объявила тендер на обновление технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече. На эти цели национальный перевозчик планирует потратить 110 миллионов сомов.

В рамках проекта планируется строительство железной дороги общей протяженностью 186 километров. Источник финансирования — собственные средства заказчика.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181124/
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