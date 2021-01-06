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Экономика

В Кыргызстане предлагают перенести сроки внедрения ККМ нового образца

Предлагается продлить сроки обязательного применения ККМ, соответствующих новым техническим требованиям, до 1 апреля 2021 года. Соответствующий проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики.

В ведомстве отмечают, что с 1 января 2021-го не подлежат регистрации контрольно-кассовые машины (ККМ), не соответствующие новым техническим требованиям, и не могут применяться старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени.

На 25 декабря 2020 года включены в реестр операторов фискальных данных 8 субъектов и в реестр ККМ-онлайн 7 моделей, соответствующих новым техническим требованиям (3 программные и 4 аппаратные ККМ). При этом в новых ККМ предусмотрена возможность регистрации кодов маркировки товаров. А Кыргызстан переходит на маркировку алкогольной и табачной продукции с 1 апреля 2021-го.

Кроме того, в Министерстве экономики обратили внимание и на то, что из-за пандемии коронавируса бизнес столкнулся с существенными проблемами. Предпринимателям сейчас нужна дополнительная поддержка государства.

«Для поддержки субъектов предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставления дополнительного времени для подготовки налогоплательщиков — пользователей контрольно-кассовых машин к переходу на применение ККМ-онлайн, соответствующих новым техническим требованиям, предлагается отсрочить сроки внедрения новых ККМ», — прокомментировали в Минэкономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/178959/
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