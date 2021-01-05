Невеселый прогноз. В 2021 году в Кыргызстане дорожать будет все

По оценкам экспертов, в 2021 году в Кыргызстане продолжится рост цен практически на все виды товаров. Виной тому экономический кризис, сложно прогнозируемая ситуация с пандемией коронавируса и зависимость страны от импорта.

Вслед за мировой тенденцией

Прогноз Национального банка по развитию экономики и инфляции на 2021 год учитывает ускорение роста цен на мировых продовольственных рынках и на отечественное мясо на фоне роста спроса в соседних странах.

В 2021 году среднее значение инфляции ожидается на уровне около 6,5-6,8 процента.

На конец года она достигнет значения около 6 процентов. Эксперты Евразийского банка развития также ожидают постепенное снижение давления на инфляцию со стороны национальных валют и повышение мировых цен на продовольствие. Аналитик банка Айгуль Бердигулова отмечает, что прирост индекса потребительских цен по итогам 2021-го ожидается в размере 5,2 процента.

«Снижению инфляции будет способствовать исчерпание проинфляционных факторов, действовавших в 2020 году, а именно — ослабление сома, нарушение цепочек поставок в условиях режима ЧП и закрытия границ, повышение мировых и региональных цен на продовольствие. Мы полагаем, что действие данных факторов ослабнет к началу второго полугодия 2021 года», — подчеркнула Айгуль Бердигулова.

Отложенный эффект пандемии

Глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева отмечает, что коронавирус дал отсроченный эффект по многим продуктам. Весной 2020-го бизнес не раз говорил, что фермеры из-за введенных ограничений не могли нормально провести весенне-полевые работы. Такая же ситуация была и в остальном мире.

В мире отмечено снижение урожайности. Это скажется на ценах на продукты в 2021 году.

«Если говорить о товарах народного потребления, стоит также отметить, что все манипуляции, связанные с COVID-19, значительно увеличили издержки производства. Следовательно, выросла и себестоимость товаров. Идет или нет пандемия на спад, но мы не можем отменить издержки, в результате и цены растут. Ведь предпринимателям в период пандемии и новых требований властей пришлось перестраивать бизнес-процессы. Конечно, это сказалось на ценах», — отметила Гульнара Ускенбаева.

Когда пандемия пойдет на спад, будут отработаны эффективные и наименее затратные процедуры профилактики, тогда можно говорить и о снижении затрат.

«Я хотела бы поблагодарить членов нашей ассоциации, что в период пандемии они пошли навстречу потребителям. Они сдерживали рост цен где-то за счет внутренних резервов, где-то продавая чуть ли не по нулевой ставке, а где-то и в убыток. Это делали, чтобы поддержать население. Казахские, российские поставщики повышали им цены, но они старались до последнего не поднимать их», — заключила эксперт.

Все будет зависеть от доллара

Эксперты отмечают, что существенное влияние на цены окажет курс доллара США. С ними согласна и Гульнара Ускенбаева. Она уверена, что в 2021 году подорожают все продукты и товары народного потребления, которые Кыргызстан импортирует.

«В нашу ассоциацию входят как импортеры, так и местные производители. Конечно, хотелось, чтобы все продукты, которые ежедневно присутствуют на столах кыргызстанцев, производили у нас. Но есть такие товары, которые в любом случае придется импортировать. Следовательно, возможен и рост цен на них», — отметила эксперт.

В 2020 году в мире недополучили урожай зерновых. Поэтому и растут цены. Ближе к весне еще подорожает подсолнечное масло. Гульнара Ускенбаева

Кроме того, аналитики ожидают возможный рост цен на макаронные изделия, молоко и молочные продукты, сахар. Последние два вида продуктов уже успели подорожать в 2020 году из-за низкого урожая.

Бытовая техника, электроника, гаджеты, одежда, обувь, аксессуары, косметика, парфюмерия также могут вырасти в цене из-за валютных колебаний.

Топливо будет дорожать

Еще один фактор, от которого напрямую будут зависеть цены в Кыргызстане, — стоимость топлива. Кыргызстан поставляет ГСМ из России беспошлинно. Но это не значит, что стоит расслабиться и не переживать хотя бы за то, что заправка автомобиля не подорожает.

Кроме налоговой составляющей, на цену ГСМ влияет и мировой рынок нефти и нефтепродуктов.

И там все не так просто и неоднозначно. Эксперты отметили, что вероятность роста цены на нефть весьма высока. В том числе и из-за курса доллара США.

«Рост цен на бензин в 2021 году возможен, особенно если нефть подорожает и стоимость барреля пробьет отметку в $50. Пока «черному золоту» этого не удалось, и его цена чуть выше $48 за бочку. Тем не менее подорожание возможно на фоне событий, негативно связанных с добычей сырья. В то же время стоимость нефти может пойти вверх и на фоне ослабления курса американского доллара — спекулянтам будет выгоднее вкладываться в сырьевые товары», — уверен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он отметил, что удешевление нефти не может гарантировать снижения стоимости топлива. Нефтяные компании из-за падения сырьевых котировок несут большие финансовые потери. Они могут попробовать их компенсировать за счет потребителей.