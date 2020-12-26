21:32
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Экономика
Сюжет: Противостояние на месторождениях

Предприятие KAZ Minerals Бозымчак возобновило работу

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил месторождение и предприятие KAZ Minerals Бозымчак, которое сегодня возобновило работу после событий 5-6 октября 2020 года.

«На протяжении последних двух месяцев правительство проводило консультации с руководством компании и местным населением. Запуск предприятия — это знаковое событие, которое говорит о том, что мы восстанавливаем доверие инвесторов. Это важно и с точки зрения обеспечения инвестиционного климата. От простоя предприятия в проигрышной ситуации находятся все, нет налоговых отчислений в бюджет, порядка 1 тысячи человек остались без работы. Сейчас наши граждане вернулись на свои рабочие места, будут производиться социальные выплаты, отчисления в бюджет», — сказал Артем Новиков.

По его словам, достигнута договоренность о дальнейшем наращивании экономического сотрудничества и взаимодействия между предприятием и местным населением. Обсуждена возможность создания экономических кластеров для производства продукции, в том числе отечественного производства. Это касается не только продуктов питания, но и продукции промышленных предприятий.

Артем Новиков возложил персональную ответственность на полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области за обеспечение стабильной работы месторождения KAZ Minerals Бозымчак.

Особое внимание уделено вопросу соблюдения международных экологических требований при разработке месторождения.

«Правительство по данному вопросу имеет четкую позицию. Воздействие на окружающую природную среду в процессе производства должно быть минимальным. Все производимые отходы не должны превышать установленные для предприятия экологические нормативы. Для этого со стороны государственных органов проводится постоянный анализ уровня отходов. Вклад предприятия в экономику республики значителен, мы не можем допустить его остановку, в особенности в постковидный период. Люди должны быть обеспечены рабочими местами. Правительство будет отстаивать интересы как местного населения, так и компании в равной степени», — заключил и. о. премьер-министра.

5-6 октября около 20 местных жителей прошли на территорию комплекса и требовали остановить работу на месторождении Бозымчак. После переговоров ситуацию удалось стабилизировать, но в компании решили не подвергать работников опасности. Предприятие прекратило работу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/178140/
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство золотоизвлекательной фабрики в Чаткальском районе возобновили
Артем Новиков пообещал поддерживать предпринимателей в Джалал-Абадской области
Артем Новиков вновь пообещал поддержку бизнесу
На таможне открыли ситуационный центр: будет отслеживать перемещение товаров
На реконструкцию очистных сооружений Чолпон-Аты потратят $32,4 миллиона
Правительство намерено повышать промышленный потенциал Иссык-Кульской области
Рост цен на продукты питания. Что предлагает и. о. премьера Артем Новиков
Артем Новиков: Все обязательства по выплате внешнего долга будут выполнены
Артем Новиков о том, что нужно сделать, чтобы веерных отключений не было
Кыргызстан хочет закупать продукты без посредников
Популярные новости
Россия выделит Кыргызстану $20 миллионов на&nbsp;выплату зарплаты и&nbsp;пособий Россия выделит Кыргызстану $20 миллионов на выплату зарплаты и пособий
Доллар превысил отметку в&nbsp;84&nbsp;сома Доллар превысил отметку в 84 сома
Рост продолжается. Доллар поднялся до&nbsp;82&nbsp;сомов Рост продолжается. Доллар поднялся до 82 сомов
Несмотря на&nbsp;мораторий, число проверок бизнеса выросло в&nbsp;три раза Несмотря на мораторий, число проверок бизнеса выросло в три раза
Бизнес
Легендарный игрок &laquo;Алги&raquo; Дамир Бибаев отмечает юбилей Легендарный игрок «Алги» Дамир Бибаев отмечает юбилей
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
Валерий Хон, который никогда не&nbsp;сдается, о&nbsp;30-летии ВОССТа Валерий Хон, который никогда не сдается, о 30-летии ВОССТа
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
26 декабря, суббота
21:14
Строительство золотоизвлекательной фабрики в Чаткальском районе возобновили Строительство золотоизвлекательной фабрики в Чаткальско...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 декабря: местами слабый снег
20:45
Предприятие KAZ Minerals Бозымчак возобновило работу
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова на первом месте в мировом рейтинге
18:30
27 декабря: где в регионах отключат свет