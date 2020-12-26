Предприятие KAZ Minerals Бозымчак возобновило работу

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил месторождение и предприятие KAZ Minerals Бозымчак, которое сегодня возобновило работу после событий 5-6 октября 2020 года.
«На протяжении последних двух месяцев правительство проводило консультации с руководством компании и местным населением. Запуск предприятия — это знаковое событие, которое говорит о том, что мы восстанавливаем доверие инвесторов. Это важно и с точки зрения обеспечения инвестиционного климата. От простоя предприятия в проигрышной ситуации находятся все, нет налоговых отчислений в бюджет, порядка 1 тысячи человек остались без работы. Сейчас наши граждане вернулись на свои рабочие места, будут производиться социальные выплаты, отчисления в бюджет», — сказал Артем Новиков.
По его словам, достигнута договоренность о дальнейшем наращивании экономического сотрудничества и взаимодействия между предприятием и местным населением. Обсуждена возможность создания экономических кластеров для производства продукции, в том числе отечественного производства. Это касается не только продуктов питания, но и продукции промышленных предприятий.
Артем Новиков возложил персональную ответственность на полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области за обеспечение стабильной работы месторождения KAZ Minerals Бозымчак.
Особое внимание уделено вопросу соблюдения международных экологических требований при разработке месторождения.
«Правительство по данному вопросу имеет четкую позицию. Воздействие на окружающую природную среду в процессе производства должно быть минимальным. Все производимые отходы не должны превышать установленные для предприятия экологические нормативы. Для этого со стороны государственных органов проводится постоянный анализ уровня отходов. Вклад предприятия в экономику республики значителен, мы не можем допустить его остановку, в особенности в постковидный период. Люди должны быть обеспечены рабочими местами. Правительство будет отстаивать интересы как местного населения, так и компании в равной степени», — заключил и. о. премьер-министра.
5-6 октября около 20 местных жителей прошли на территорию комплекса и требовали остановить работу на месторождении Бозымчак. После переговоров ситуацию удалось стабилизировать, но в компании решили не подвергать работников опасности. Предприятие прекратило работу.