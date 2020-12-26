Предприятие KAZ Minerals Бозымчак возобновило работу

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил месторождение и предприятие KAZ Minerals Бозымчак, которое сегодня возобновило работу после событий 5-6 октября 2020 года.

«На протяжении последних двух месяцев правительство проводило консультации с руководством компании и местным населением. Запуск предприятия — это знаковое событие, которое говорит о том, что мы восстанавливаем доверие инвесторов. Это важно и с точки зрения обеспечения инвестиционного климата. От простоя предприятия в проигрышной ситуации находятся все, нет налоговых отчислений в бюджет, порядка 1 тысячи человек остались без работы. Сейчас наши граждане вернулись на свои рабочие места, будут производиться социальные выплаты, отчисления в бюджет», — сказал Артем Новиков.

По его словам, достигнута договоренность о дальнейшем наращивании экономического сотрудничества и взаимодействия между предприятием и местным населением. Обсуждена возможность создания экономических кластеров для производства продукции, в том числе отечественного производства. Это касается не только продуктов питания, но и продукции промышленных предприятий.

Артем Новиков возложил персональную ответственность на полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области за обеспечение стабильной работы месторождения KAZ Minerals Бозымчак.

Особое внимание уделено вопросу соблюдения международных экологических требований при разработке месторождения.