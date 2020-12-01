ГНС: «Сводный пост» не запущен из-за других госорганов

Государственная налоговая служба прокомментировала высказанное и. о. премьер-министра Артемом Новиковым замечание по поводу работы контрольно-пропускных пунктов, расположенных вблизи кыргызско-казахстанской государственной границы.

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Напомним, что Артем Новиков заявил при посещении пункта пропуска «Чалдовар», что пилотная система учета товаров не запущена и необходимое оборудование не установлено ГНС. В самой налоговой заявляют, что в срок реализовала все необходимые мероприятия в рамках внедрения информационной системы «Сводный пост» для автоматизации процедур учета товаров и борьбы с незаконным перемещением товаров.

«Следует отметить, что в обеспечении функционирования контрольно-пропускных пунктов, кроме работников ГНС, участвуют представители восьми госорганов, ключевые из которых наравне с Налоговой службой ответственны за работу и запуск новых систем. Артем Новиков 3 ноября 2020 года дал поручение до завершения работ по доработке Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) обеспечить сотрудников Государственной пограничной службы КР необходимой оргтехникой и в срок до 15 ноября 2020-го провести их обучение по применению АИС «Сводный пост». ГНС 13 ноября 2020 года передала сотрудникам Госпограничной службы на КПП «Чалдовар-автодорожный» необходимое оборудование. Поскольку КПП считается особо охраняемой зоной с ограниченным доступом, любые действия, направленные на вмешательство специализированной системы ЕСУВМ, осуществляются непосредственным владельцем (ГКНБ) и пользователем (ГПС)», — заявили фискалы.

ГНС с марта 2020 года готова к внедрению системы «Сводный пост», однако из-за неготовности других уполномоченных органов она до сих пор не запущена полномасштабно.

«16-18 ноября 2020 года проводилось пробное тестирование системы, где в очередной раз выявлены имеющиеся проблемы и необходимость настроек, устранение которых является компетенцией других госорганов. Относительно замечания об отсутствии камер видеонаблюдения отметим, что именно Пограничной службе, а не налоговой поручено до конца года установить дополнительные камеры видеонаблюдения на пунктах пропуска на участке государственной границы с Казахстаном», — прокомментировали в ГНС.

При этом в налоговой сообщают, что не раз сообщали о невозможности проведения сверки данных по системе «Бетамонт», которая числится на балансе Министерства транспорта и дорог и обслуживается специалистами весогабаритного контроля.

«ГНС на постоянной основе отчитывается аппарату правительства КР о проделанной работе, вносит свои предложения, а также обращается с рядом просьб, решение которых находится в полномочии аппарата правительства. Налоговая служба не несет ответственности за действие или бездействие других государственных органов (например, отключение электроэнергии, отсутствие воды, интернета и другое). Что касается разницы по данным ГНС, ГПС и Минтранса относительно количества транспортных средств, въезжающих в страну, отметим, что каждый государственный орган фиксирует и ведет учет транспортных средств согласно утвержденным регламентам работы, а также в зависимости от функционала служб». — заключили в налоговой.

Налоговая фиксирует транспортные средства, импортирующие грузы (товары) из третьих государств и из стран ЕАЭС, но ставят на учет только те, которые завозят товары из стран ЕАЭС для импорта и для личных целей. Сотрудники Пограничной службы фиксируют все транспортные средства, в том числе из третьих стран, Минтранса — через весогабаритный контроль свыше 18 тонн — только те транспортные средства с грузами (товарами), которые разрушают полотно дороги.