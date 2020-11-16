Первый вице-мэр Бишкека поставил задачу сократить налоговую задолженность

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев поручил на заседании штаба по доходам местного бюджета главам управлений ГНС по четырем районам усилить работу по исполнению утвержденных плановых показателей и сократить налоговую задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, фактическое исполнение доходов местного бюджета за январь — октябрь 2020 года составило 6,9 миллиарда сомов при плане 7,6 миллиарда.

Налоговая задолженность по состоянию на 1 октября по Бишкеку составляет 813,7 миллиона сомов.

Алмаз Бакетаев также поручил главам административных районов совместно с ГУВД Бишкека и УГНС по районам утвердить совместные планы работы и провести инспекции по уплате налога на транспорт.

Для совместных рейдов будут созданы по две мобильных группы в каждом районе.

Алмаз Бакетаев напомнил об ответственности первых заместителей глав муниципальных администраций, фискальных органов и доходообразующих служб мэрии Бишкека и предупредил о принятии мер в соответствии с законодательством КР по итогам 11 месяцев текущего года.