Кыргызстан будет покупать электроэнергию у Казахстана по 2,4 цента

Казахстан поставит в Кыргызстан 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии по ровному суточному графику по цене 2,4 цента за 1 киловатт-час. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции».

По его данным, такая цена оговорена в протоколе переговоров представителей водохозяйственных и энергетических ведомств двух стран. В компании считают достигнутую цену приемлемой. Например, в процессе переговоров по импорту электроэнергии в Кыргызстан таджикская сторона предложила цену в 3 цента.

«По распоряжению правительства Кыргызстана от 18 сентября 2020 года ОАО «Электрические станции» заключило договор с ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» о поставке электроэнергии из Казахстана на ноябрь — декабрь 2020 года. Сейчас ожидается начало поставок электроэнергии, исходя из технических возможностей генерации ЭГРЭС-1 и пропускной способности электрических сетей», — подчеркнули в «Электрических станциях».