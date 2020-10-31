Из-за локдауна в бюджет Кыргызстана не поступило 6,4 миллиарда сомов

Из-за введенных ограничений в рамках противодействия пандемии коронавируса в марте, апреле и мае отмечались выпадения по налогам в государственный бюджет в общей сумме 6,4 миллиарда сомов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

В ведомстве отметили, что за последние четыре месяца, несмотря на неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, отставания по государственному бюджету сокращены на 4,3 миллиарда сомов. В июне план по налогам перевыполнили на 1 миллиард 351,9 миллиона сомов, июле — на 616,2 миллиона сомов, августе — на 1 миллиард 287,3 миллиона сомов, сентябре — на 1 миллиард 31,9 миллиона сомов.

«Наиболее существенные налоговые отчисления произвела цветная металлургия — 26,4 процента, предприятия торговли — 14,9 процента и системы связи — 6,3 процента», — подчеркнули в ГНС.