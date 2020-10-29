Россия вводит маркировку товаров легкой промышленности с 1 января 2021 года

«С 1 января 2021 года Россия вводит маркировку товаров легкой промышленности на своей территории, но решения Евразийской экономической комиссии по этому вопросу пока нет», — заявил сегодня представитель ГНС Бакыт Акматов на встрече с представителями швейной отрасли.

По его словам, в Кыргызстане этот вопрос еще не доработан. Кроме того, остается вопрос об интеграции кодов маркировки в единой системе ЕАЭС. Этого пока нет, как и четкой позиции ЕЭК по вопросу.

«С нашей стороны по внедрению маркировки мы писали о переносе сроков вступления, так как мы к этому не готовы. ЕЭК этот вопрос обсуждает, но решения конкретного пока нет. Согласно нормам ЕАЭС, если какая-либо из стран против внедрения маркировки, то страна, которая на ней настаивает, может ввести норму у себя на территории. Это сейчас и делает Россия. Они планируют постепенно ввести маркировку абсолютно на все виды товаров до 2030 года», — рассказал Бакыт Акматов.