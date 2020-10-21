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Экономика

Мэрии Бишкека придется сократить доходную часть бюджета на 679 миллионов сомов

Мэрия Бишкека вынуждена скорректировать доходную часть бюджета. Об этом сообщил на собрании в муниципалитете вице-мэр Алмаз Бакетаев.

По его словам, в июне законом о республиканском бюджете внесены корректировки по доходной части, которые задели местный бюджет.

«В конце августа нам из Минфина поступило официальное уведомление о сокращении доходной части на 1,1 миллиарда сомов. Мы не были с этим согласны. Нам тогда некоторые службы вообще придется остановить. Согласились с рядом позиций в части налога с продаж, патентов. Налоговые доходы будут сокращены до 7,5 миллиарда сомов. Кроме того, еще раз пересмотрели наш бюджет, восстановили выпадения по неналоговым поступлениям от УЗР и УМИ. На сегодня корректировка, если городской кенеш поддержит, будет только на 679 миллионов сомов», — отметил он.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170147/
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