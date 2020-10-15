Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану. До стабилизации ситуации

Российская Федерация приняла решение приостановить предоставление финансовой поддержки Кыргызской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования государственных органов власти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве финансов РФ.

По словам источника РБК, решение принято с учетом складывающейся обстановки в Кыргызстане.

Напомним, в 2019 году Россия безвозмездно выделила $30 миллионов Кыргызстану. Это был один из последних пакетов помощи.

С 2005 года Россия также списала КР долги на сумму более $700 миллионов. В феврале 2018 года долг был списан полностью.

С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более $250 миллионов.