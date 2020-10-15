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Экономика
Сюжет: Беспорядки после выборов

Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану. До стабилизации ситуации

Российская Федерация приняла решение приостановить предоставление финансовой поддержки Кыргызской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования государственных органов власти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве финансов РФ.

По словам источника РБК, решение принято с учетом складывающейся обстановки в Кыргызстане.

Напомним, в 2019 году Россия безвозмездно выделила $30 миллионов Кыргызстану. Это был один из последних пакетов помощи.

С 2005 года Россия также списала КР долги на сумму более $700 миллионов. В феврале 2018 года долг был списан полностью.

С 2012 года Москва предоставила Бишкеку безвозмездные гранты на сумму более $250 миллионов.

Беспорядки в Кыргызстане начались после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Митингующие освободили политических заключенных, в том числе Садыра Жапарова. Позже большая часть из них водворена вновь в камеры. Садыра Жапарова парламент со второй попытки утвердил на пост главы кабмина. Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, но после того, как будут проведены выборы в Жогорку Кенеш и объявлены новые президентские выборы. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/169335/
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