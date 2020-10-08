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Экономика
Сюжет: Беспорядки после выборов

Банки Кыргызстана частично возобновляют свою деятельность

Для обеспечения населения основными видами банковских услуг коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям рекомендовано возобновить свою деятельность с 8 октября 2020 года. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

Однако работать они будут в ограниченном режиме. Для создания условий для своевременного получения заработной платы, пенсий, пособий, а также обеспечения населения наличными деньгами и учитывая сложившуюся ситуацию в стране, финансовым организациям рекомендуется определить время работы с 9.00 до 15.00.

«Финансовые организации продолжат деятельность по предоставлению населению основных видов банковских услуг и осуществлению платежных и переводных операций только по национальным платежным системам. Будут приняты меры по обеспечению бесперебойности и безопасности при проведении безналичных платежей и переводов внутри страны, работы онлайн-услуг и банкоматов, POS-терминалов и платежных терминалов», — подчеркнули в Нацбанке.

Осуществление платежей по международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи (за пределы страны), приостановлено до принятия соответствующего решения Национального банка.

По вопросам, связанным с предоставлением финансовых услуг, НБ КР рекомендует обращаться в финансовые организации посредством использования их онлайн-услуг. Информация о режиме работы, продуктах и услугах финансовых организаций доступна на их интернет-сайтах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168221/
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